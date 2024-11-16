الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر منسي: السوبر

حرص نادي الزمالك على الاحتفال بيوم ميلاد ناصر منسي مهاجم الفريق، حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر عام 1997.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة للاعب وعلقت: "السوبر منسي، نتمنى لك عامًا مليئًا بالأهداف الحاسمة كما عودتنا".

موعد مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من ليبيا، عقب خوض ودية النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة أمام المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.