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رياضة

مدرب الزمالك لـ"الرياضية السعودية": الدوري المصري يشبه السعودي ولكن

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك: إن الدوري السعودي لا يمكن مقارنته بالدول الأخرى ويضم أهم الأسماء العالمية.
 وأكد جوميز في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الاستثمار الذي جلبته الأندية للكثير من اللاعبين الدوليين لا يمكننا مقارنته بالآخرين".

وأوضح مدرب التعاون وأهلي جدة السابق: "هناك الكثير من التشابه من الناحية الفنية بين الدوري المصري ونظيره السعودي والمستوى القوي للدوري الذي هو جيد جدًا لذلك أعتقد أنه يمكننا القول إنها متشابهة حقًا".

 

تصريحات مدرب الزمالك للرياضية السعودية

وأضاف مدرب الزمالك: "هناك اختلاف كبير بين وقت التدريب في السعودية سابقًا، واليوم، خاصة من حيث عدد الأجانب، كانوا 3 أجانب وواحد آسيوي، أما الآن فالفرق كبير، هناك 8 لاعبين أجانب".

وواصل جوميز: "الفرق السعودية اليوم جميعها قوية وقادرة على أن تستقطب أي مدرب في العالم لأن هناك عدة لاعبين مميزين ويستطيعون اللعب بشكل مختلف، إلى جانب الإمكانات والأدوات الموجودة في الأندية، لذلك جميعها رائعة".

وأشار جوميز إلى أن جودة اللاعب السعودي عالية جدًّا وقوة الأندية لا تعتمد على اسمها بل على مهارة لاعبيها وأصالة كرة القدم في المملكة، ولكن أؤمن بأن الهلال الأكثر تميزًا في الدوري السعودي.

واختتم المدرب البرتغالي أن اللاعب السعودي يحتاج إلى العمل أكثر، والتسويق الخارجي لأنه يمتلك التكتيك والمهارة والسرعة في الأداء، ويحتاج فقط الاهتمام بنفسه أكثر والتفكير بشكل احترافي وتقوية الكتلة العضلية.
 

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