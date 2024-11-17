ختام تدريب أطباء التكليف بمنشآت الرعاية الأولية بالإسماعيلية (صور)

اختتمت مديرية صحة في محافظة الإسماعيلية، حزمة البرامج التدريبية المقدمة للأطباء الجدد، المكلفين بمنشآت الرعاية الأولية، وذلك لتهيئتهم لأداء مهامهم في بداية عملهم.

الحزم التدريبية

أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحزمة التدريبية تأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للارتقاء بمستوى الأداء في تقديم الخدمات الصحية لأطباء التكليف الجدد وتنمية مهاراتهم الإكلينيكية.



جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

المستهدف من البرنامج التدريبي



وأشارت الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأولية، إلى أن البرنامج التدريبي استهدف تدريب 20 طبيبا بشريا من مختلف الإدارات الصحية، وعلى مدار 18 يوما تضمن كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وشملت محاضرات نظرية وعملية.

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

أبرز المحاضرين في الدورة

حاضر فى الدورة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة،الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية،دكتور مصطفى النجار استشارى طب الأطفال، دكتورة أميرة إبراهيم استشارى طب الأسرة،دكتورة إيمان الحماقى مدير إدارة الأمومة والطفولة، واشتمل التدريب موضوعات عديدة من أبرزها الرعاية الأولية، طب الأسرة،الاحتياجات الخاصة، الإسعافات الأولية، السن المدرسى، الأمراض غير السارية، الأمومة والطفولة، أساسات السونار ومهارات إدارية.

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

وفى ختام التدريب قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية بتسليم المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

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