شريان العالم لنقل القوافل التجارية، قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ 155 لافتتاحها (صور)

‏تمر اليوم الذكرى الـ 155 لافتتاح قناة السويس والتي تم افتتاحها في مثل هذا اليوم الموافق 17 من نوفمبر عام 1869 بحفل أسطوري خلده التاريخ.

أهم الممرات المائية في العالم

وتعد قناة السويس من أهم الممرات المائية الصناعية في العالم والتي تعد شريان العالم لنقل القوافل التجارية وسلاسل الإمداد العالمية.

موقع قناة السويس في قلب العالم

وتقع قناة السويس في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس لتصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي تفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، مما جعلها بمثابة شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.

صور تذكارية لافتتاح قناة السويس، فيتو

فكرة إنشاء قناة للربط بين البحرين

وترجع فكرة إنشاء قناة تصل بين البحرين الأبيض والأحمر إلى عهد المصريين القدماء، حيث كانت هناك محاولات فعلية تمثلت في قناة سيزوستريس خلال عهد الملك سنوسرت الثالث من أجل توطيد التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب، وتلاها بعد ذلك عدة محاولات لعدد من الملوك على مر العصور، إلى أن بدأ التاريخ الفعلي لإنشاء قناة السويس حينما تولى محمد سعيد باشا حكم مصر، وصدر فرمان الامتياز الأول الذي منح فرديناند ديليسبس حق إنشاء شركة قناة السويس عام 1854 ميلاديًّا على أن تكون مدة الامتياز 99 عامًا.

صور تذكارية لافتتاح قناة السويس، فيتو

بدء الحفر في قناة السويس

وبدأت ضربة الفأس الأولى في أعمال حفر قناة السويس في يوم 25 من أبريل عام 1859 ميلاديًّا بمدينة الفرما (بورسعيد حاليًّا) بمشاركة نحو 20 ألف عامل من العمال المصريين وصولًا إلى انتهاء أعمال الحفر في 18 من أغسطس عام 1869 م.

وتوجت بحفل افتتاح أسطوري في 17 نوفمبر 1869 م خلال عهد الخديوي إسماعيل، وحضر الحفل نخبة من ملوك وأمراء ورؤساء الحكومات ورجال السياسة والعلم والأدب.

صور تذكارية لافتتاح قناة السويس، فيتو

عبور أولى السفن من القناة

وفي هذا اليوم عبرت القناة السفينة "إيجيل"، وعلى متنها كبار المدعوين، تبعتها 77 سفينة، منها 50 سفينة حربية. وفي عام 1882 ميلاديًّا وعقب احتلال الإنجليز لمصر استولى الجيش البريطاني على شركة القناة.

قرار تأميم القناة

وأعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار تأميم القناة أثناء خطابه الشهير في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو عام 1956 ميلاديًّا، وما تلاه بعدها من إعادة الملاحة للقناة والمشاريع المصاحبة خلال فترة ما بعد العدوان الثلاثي، ثم أعيد افتتاحها مرة أخرى في 25 يونيو عام 1975 ميلاديًّا.



صور تذكارية لافتتاح قناة السويس، فيتو