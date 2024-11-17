محمد صلاح يتحدث عن فائدة القراءة ودور زوجته في حياته

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات، عن فائدة القراءة في حياته ودور زوجته ماجي.

وقال محمد صلاح: “زوجتي ماجي هي دائمًا ما تقوم بـ قراءة الكتب لبناتي، وأنا دائمًا اتحدث مع مكة وأرسل لها فيديوهات حتى تبدأ تستوعب قليلًا أن النجاح يأتي دائمًا من داخلك وليس من كلام الناس لك”.

وأضاف أنه “في رأيي أن دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل”.

وتابع: "أنصح بقراءة كتب علم النفس فالدراية بعلم النفس تتيح فهم المواقف بشكل أفضل، ولاعب كرة القدم يجب على الأقل أن يكون قارئا في مجاله، وإذا كان يقرأ في كل المجالات فسيكون أفضل بالفعل".

وأضاف: "لا أضع ضغوطا على نفسي، أنا أعيش الحياة بالشكل الذي أريده وليس بالشكل الذي يريده الناس، لا يفرق معي كيف يريد الناس أن أعيش، في النهاية هذه هي حياتي وليست حياتهم".

محمد صلاح عن مرموش: لاعب مميز لا تقارنوه بي واتركوه يعيش تجربته

وتحدث محمد صلاح عن المستوى المميز الذي يقدمه زميله في المنتخب عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال محمد صلاح على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “لا يوجد عدد كبير من اللاعبين العرب احترفوا في أوروبا وعافروا مثل ما فعل ويفعل عمر مرموش”.

وأضاف: “مرموش صاحب إمكانيات مميزة جدا ولاعب مهم لفريقه ومع المنتخب الوطني أيضا”.

وواصل: “أريد فقط أن يبتعد عن فكرة المقارنات، بمعنى الناس تبطل تقارنه بيا أنه هو صلاح الجديد وهيعمل اللي عمله وأحسن وهكذا”.

وقال: “أنتم هكذا لا تساعدون عمر مرموش بل تضعونه تحت ضغط طول الوقت، لأن لا يصح مقارنته بلاعب نجح بشكل كبير في السنين الماضية وهو لسه بيبدأ حياته”.

وأتم: “اتركوا عمر مرموش يعيش تجربته ويتبسط بيها ويعمل حاجة مختلفة عني في اتجاهه هو”.

محمد صلاح يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

واستضافت الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب محمد صلاح فى لقاء جماهيري، يروي فيه رحلته فى الوصول للعالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

كما تحدث صلاح عن مسيرته الكروية، فى ندوة استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، حيث شارك الحضور جوانب من حياته، بدءًا من بداياته وصولًا إلى النجومية العالمية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها.

وكشف صلاح أيضا عن الكتب التي ألهمته وأثرت فى تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.