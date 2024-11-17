جوارديولا يحدد وجهته القادمة حال رحيله عن مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقد اتفاقًا سريًا بشأن وجهته المقبلة، عقب الرحيل عن ملعب الاتحاد.

عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

وينتهي عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد، ولكن هناك محاولات من جانب بطل البريميرليج لتجديد عقده لموسم آخر.

وجهة جوارديولا المقبلة

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيب جوارديولا اتفق مع رونالدو نازاريو داليما، أسطورة البرازيل، على قيادة منتخب السيليساو في المستقبل.

وسبق أن صرح جوارديولا في وقتٍ سابق، بأنه يرغب في تدريب منتخب وطني، وقيادته خلال بطولة دولية كبرى مثل كأس العالم أو اليورو.

وأضاف التقرير، أن رونالدو سيحاول إحضار جوارديولا للبرازيل في عام 2026، بعد نهاية كأس العالم.

وأشار التقرير، إلى أن رونالدو وعد رئيس الاتحاد البرازيلي، بأنه سيقنع جوارديولا بتولي قيادة منتخب السيليساو في المستقبل.

مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي

وتولى بيب جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي صيف 2016، وقاده للتتويج بـ 18 لقبًا، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بالإضافة إلى حصده للثلاثية التاريخية موسم 2022-2023.

شرط جوارديولا قبل تجديد عقده مع مانشستر سيتي

وزعمت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تجديد المدرب جوارديولا لعقده مع نادي مانشستر سيتي مرهون بحدوث شرط واحد فقط، وهو السماح له بالذهاب لتدريب منتخب البرازيل في تحدٍّ جديد خلال مسيرته المهنية.

وأضافت أن بيب سيوافق على التمديد مع "الفريق السماوي" لموسم واحد فقط بعد نهاية عقده الحالي، على أن يتم السماح له بعدها بالإشراف على المنتخب البرازيلي عام 2026، علمًا بأن اسمه ارتبط بتدريب "السامبا" في مناسبات سابقة قبل هذه.

وذهبت الصحيفة الكتالونية إلى أبعد من ذلك، وكشفت أن جوارديولا بدأ اتصالات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بغية التوصل لاتفاق من أجل الإشراف على منتخب "السيليساو"، وخوض تجربة مختلفة مع المنتخبات بدلًا من الأندية.

ولم يسبق للمدرب جوارديولا العمل مع أي منتخب حتى الآن خلال مشواره التدريبي، حيث درب ثلاثة أندية فقط، وهي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى مانشستر سيتي، ويمكن أن نضيف إلهم فريق "البارسا" الرديف.

للتذكير فإن المدرب بيب جوارديولا لا يعيش أفضل أيامه خلال الفترة الأخيرة مع مانشستر سيتي، حيث تعرض معه لأربع هزائم متتالية، وهو الأمر الذي يحدث له لأول مرة مع الأندية التي دربها، وجاءت هذه الهزائم على يد توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى خسارة واحدة من سبورتنج لشبونة البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.