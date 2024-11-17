سفيرا الكويت وبروناي يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب.

وأعرب السفير الكويتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

سفير بروناي بالقاهرة يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

وتلقى شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من بنجيران سالمين داود، سفير بروناي دار السلام لدى القاهرة، في وفاة شقيقته الكبرى.

وأعرب السفير في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته للإمام الأكبر ولعائلته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كما تلقى شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور إيمانويل بيزاني، مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وقال مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية في برقيته: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الكريمة، وإننا في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية نعبر عن تضامننا العميق معكم، ونتقدم لفضيلتكم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في هذا المصاب الجلل. ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها رياض الجنة، وأن يثبتكم وأفراد أسرتكم الكريمة ويمنحكم جميل الصبر والسلوان.“