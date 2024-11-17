الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سفيرا الكويت وبروناي يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فيتو
ads

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب.

وأعرب السفير الكويتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

سفير بروناي بالقاهرة يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

وتلقى شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من بنجيران سالمين داود، سفير بروناي دار السلام لدى القاهرة، في وفاة شقيقته الكبرى.

وأعرب السفير في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته للإمام الأكبر ولعائلته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كما تلقى شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور إيمانويل بيزاني، مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وقال مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية في برقيته: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الكريمة، وإننا في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية نعبر عن تضامننا العميق معكم، ونتقدم لفضيلتكم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في هذا المصاب الجلل. ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها رياض الجنة، وأن يثبتكم وأفراد أسرتكم الكريمة ويمنحكم جميل الصبر والسلوان.“

txt

رئيس جمهورية أذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

txt

نقيب الأشراف ورئيس المحكمة الدستورية العليا يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب دولة الكويت بروناي

مواد متعلقة

رئيس جمهورية أذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

نقيب الأشراف ورئيس المحكمة الدستورية العليا يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

وزير التسامح الإماراتي وعلماء إندونيسيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته هاتفيًّا ويوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء

ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

زغلول صيام يكتب: قراءة في ملف هاني أبو ريدة 30 سنة كورة.. هو مفيش غيره؟! أهلاوي ولّا زملكاوي؟! هل يتخلص من عيوبه في تلك الولاية؟!

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

مفاجأة للمصريين، خبيرة ترسيم حدود تكشف كنز الذهب النادر في إحدى المحافظات

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية