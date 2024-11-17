الأحد 17 نوفمبر 2024
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رياضة

تدريبات بدنية وفنية في مران الزمالك استعدادا للمصري

الزمالك
الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزءين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية قوية سواء بالركض بمحيط الملعب أو باستخدام الأدوات المخصصة لذلك. وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين في مربعات.

 وحرص جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق على قيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، كما قام بإعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين البدنية لتقديمه للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني. 

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك 

وتحدث المدير الفني للزمالك عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. 

وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.

جوميز واحمد سليمان 
جوميز واحمد سليمان 

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة للاعبي الزمالك في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري

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