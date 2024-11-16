رئيس "إيفرتون" السابق يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

كشف كيث وينيس، الرئيس السابق لنادي إيفرتون الإنجليزي، عن وجهة محمد صلاح نجم ليفربول، المقبلة في ظل انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وقال وينيس لموقع "Football Insider": "يتولى ليفربول إدارة هذا الأمر، سيكون لديهم مناقشات مع ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وصلاح في الخلفية، لكنني سمعت أن صلاح سيتوجه أخيرًا إلى الشرق الأوسط، هذا ما علمته ".

وأشار: "ليفربول يدير الدعاية الإعلامية، سيكون لدى آرني سلوت رأيا أقوى بكثير في هذه الأمور، وسيُسمع صوته بشأن هذه القضايا أكثر فأكثر بعد بدايته الجيدة".

الهلال السعودي يعرض راتبًا ضخمًا للفوز بصفقة محمد صلاح

وكشف الصحفي أكرم كونور عبر حسابه الرسمي بموقع (إكس) عن استقرار إدارة الهلال السعودي على تقديم عرض ضخم لإقناع محمد صلاح بالتوقيع للفريق عقب نهاية عقده مع ليفربول.

ويسعى الهلال لضم محمد صلاح لتدعيم هجومه بعد الاستقرار على رحيل البرازيلي نيمار عقب نهاية عقده في صيف 2025.

وستكون صفقة صلاح مفاجأة الهلال في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وأشار إلى أن الهلال سيعرض راتبًا سنويًّا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو لإقناع محمد صلاح بالتجديد، ولكنه يحظى بمنافسة قوية أيضًا من نادي الاتحاد.

ولم يتفق ليفربول ومحمد صلاح بعد على تجديد التعاقد، ما يفتح الباب أمام برشلونة وأندية الدوري السعودي لضم اللاعب.