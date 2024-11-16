أخبار الرياضة اليوم: فوز هاني أبو ريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية.. خالد عبد الفتاح يعتذر لـ جماهير الأهلي.. ومصير ميشالاك مع الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

عبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير القلعة الحمراء واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، مؤكدا أنه يرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

أثار مستوى اللاعب البولندي كونراد ميشالاك استياء جماهير نادي الزمالك بعد انضمامه لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الماضي.

وانضم ميشالاك لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من فريق أحد السعودي.

وخاض ميشالاك 5 مباريات رسمية مع الزمالك لم يسجل أو يصنع خلالها وظهر بمستوى سيئ.

فاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات حالة أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي وأحمد حمدي ومصطفى الزناري رباعي الفريق الأبيض.

تصدر عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، تشكيل صحيفة “ذا جارديان” الأفضل في الدوري الخمس الكبرى.

فاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة وأغلق اليوم باب الترشح نهائيا ولم تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

الكاراتيه، حسم محمد الدهراوي وقائمته انتخابات اتحاد الكاراتيه، بعد منافسة مع قائمة محمد المصيلحي في الانتخابات التي أقيمت اليوم السبت.

الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رفض فكرة التعاقد مع أحد ثنائي فريق زد محمد إسماعيل ومصطفى العش لتدعيم دفاع الفريق في ميركاتو الشتاء القادم.

محاكمة أحمد فتوح، قضت محكمة مطروح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وسحب الرخصة وغرامة ٢٠ ألفا لأحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

كشفت تقارير صحفية أن هانز فليك، مدرب برشلونة، يدرس تطبيق فكرة جديدة في الفريق عقب التوقف الدولي للتغلب على أزمة الإصابات.