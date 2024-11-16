تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو)

تصفيات أمم أفريقيا 2025، فاز منتخب غينيا على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد 28 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

جاء هدف غينيا في الدقيقة 90 عن طريق سيرهو جيراسي.

⚽️GOAL | 🇬🇳 Guinea 1-0 DR Congo 🇨🇩 | Serhou Guirassypic.twitter.com/a9pyFqZ9yV — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 16, 2024

بهذه النتيجة يرتفع يتجمد رصيد الكونغو عند النقطة رقم 12 في صدارة المجموعة الثامنة فيما يأتي منتخب الكونغو ثانيا برصيد 9 نقاط.

تنزانيا تفوز على نظيره إثيوبيا

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب تنزانيا على نظيره إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

افتتح التسجيل لـ تنزانيا اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة 15، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب فيصل سالوم في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد منتخب تنزانيا للنقطة السابعة في المجموعة الثامنة، فيما يتجمد رصيد إثيوبيا بنقطة وحيدة في المركز الأخير ويفقد فرصة التأهل للكان.

منتخب أثيوبيا

منتخب تنزانيا

وتنطلق غدا الأحد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

الأحد 17 نوفمبر

الجزائر ضد ليبيريا - 6 مساءً

توجو ضد غينيا الاستوائية - 6 مساءً

الاثنين 18 نوفمبر

مالاوي ضد بوركينا فاسو - 3 مساءً

نيجيريا ضد رواندا - 6 مساءً

السودان ضد أنجولا - 6 مساءً

ليبيا ضد بنين - 6 مساءً

غانا ضد النيجر - 6 مساءً

تونس ضد جامبيا - 9 مساءً

جزر القمر ضد مدغشقر - 9 مساءً

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد الجابون - 9 مساءً

المغرب ضد ليسوتو - 9 مساءً

الثلاثاء 19 نوفمبر

كينيا ضد نامبيا - 3 مساءً

الكاميرون ضد زيمباوي - 3 مساءً

موريتانيا ضد الرأس الأخضر - 5 مساءً

مصر ضد بوتسوانا - 5 مساءً

غينيا بيساو ضد موزمبيق - 6 مساءً

الكونغو الديمقراطية ضد إثيوبيا - 6 مساءً

تنزانيا ضد غينيا - 6 مساءً

جنوب أفريقيا ضد جنوب السودان - 6 مساءً

سيراليون ضد زامبيا - 6 مساءً

مالي ضد إسواتيني - 6 مساءً

كوت ديفوار ضد تشاد - 6 مساءً

الكونغو ضد أوغندا - 6 مساءً

السنغال ضد بوروندي - 9 مساءً

واتضحت بشكل كبير معالم دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تأهل الكثير من المنتخبات لها مبكرًا.



وحسمت 4 منتخبات وهي جزر القمر ومالي وزامبيا وزيمبابوي تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل الجولة السادسة المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وفشلت غانا، بطلة إفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبري مفاجآت التصفيات.

وانضمت كل من المنتخبات الأربعة إلى 15 أخرى كانت حجزت مقاعدها في النهائيات المقررة في المغرب، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 19 منتخبًا.



من المنتظر أن تختتم خلال هذا الأسبوع تصفيات الكان، وذلك بخوض المنتخبات الإفريقية للجولة السادسة في مجموعاتها المختلفة.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى معرفة المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025



المغرب (المستضيف).

مصر.

الجزائر.

بوركينا فاسو.

الكاميرون.

الكونغو الديمقراطية.

السنغال.

أنجولا.

غينيا الاستوائية.

كوت ديفوار.

الغابون.

أوغندا.

جنوب إفريقيا.

تونس.

نيجيريا.

مالي.

زامبيا.

زيمبابوي.

جزر القمر.