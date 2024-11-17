التموين تكشف أسباب وقف بعض خدمات البطاقات التموينية

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات حرصا منها على توفير أفضل خدمة للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية أو المكاتب التموينية.

خدمات بطاقات التموين على بوابة مصر الرقمية

وتتمثل الخدمات التموينية التي تقدمها وزارة التموين حاليًا لأصحاب البطاقات في التالي:

تفعيل بطاقات تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل نفسي

الاستعلام عن صرف



وقامت وزارة التموين، مؤخرا، بوقف 7 خدمات لبطاقات التموين سواء على بوابة مصر الرقمية أو المكاتب التموينية، وهي:

إصدار بطاقة تموين جديدة

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقى الخبز فقط

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا

وقف خدمات إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية

إيقاف بطاقة تموينية

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

وكشفت مصادر تموينية أن اي خدمة تتعلق بإضافة فرد جديد فهي متوقفه، لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة للتموين.

وآكدت المصادر وقف بعض الخدمات لصالح المواطنين مثل ايقاف بطاقة تموينية أو إيقاف افراد على البطاقات، حيث كانت تسبب في المشاكل بسبب الحذف الكيدي لبعض البطاقات من أفراد الأسرة.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التموين، فى إطار التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، قامت باستخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات إلى جانب إضافة مواليد من مستحقى معاش تكافل وكرامة مستحقى معاش التضامن الاجتماعى.

