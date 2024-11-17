التموين تدرس تعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية مع المحافظات تعميم تجربة السوق الواحد على مستوى الجمهورية بعد نجاحها في الإسكندرية، ومدينة نصر.

وٱكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك خطة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح الجمعة، سوق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وأكد فاروق، أن افتتاح سوق اليوم الواحد يهدف لضبط الأسواق وأسعار السلع، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لفتح الأسواق، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.