وزارة التموين تطمئن المواطنين على مخزون السلع الأساسية.. 4.5 شهر احتياطي القمح و6.7 شهر للزيت.. وتحذر للشركات والتجار من إخفاءها والتلاعب بالأسعار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وإتاحة السلع بالأسواق لضبط اسعارها.

الاحتياطي الاستيراتيجي من القمح

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 4.5 شهر.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد وذلك علي النحو التالي:

120 ألف طن قمح روماني

120 ألف طن قمح أوكراني

50 ألف طن قمح بلغاري وصول خلال شهر ديسمير ٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفه وتنوع المناشيء.

الاحتياطي الاستيراتيجي من السكر

وأضافت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستيراتيجي للسكر يصل إلى 13 شهر، حيث قامت بشراء 500 طن سكر آخرين مؤخرا، ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن.

الإحتياطي الاستيراتيجي من الزيت

بينما يصل الإحتياطي الإستيراتيجي من الزيت إلى 6.7 شهر، وقد أعلنت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا)، لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

الاحتياطي الاستيراتيجي من اللحوم والدواجن

وأكدت وزارة التموين أن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 أشهر.

وأشارت إلى أن هناك أرصدة موجودة حاليا من اللحوم السوداني والجيبوتي تبلغ 20 ألف رأس، وأن الاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشكلات.

أما بالنسبة لـ الدواجن المجمدة، فيكفي الاحتياطي الاستيراتيجي إلى 9.3 شهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

وزارة التموين تحذر الشركات من حبس السلع الأساسية عن التداول أو اخفائها

من ناحية أخرى، حظرت وزارة التموين على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، المشار إليها من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.

ويقصد بالسلع التي حظرت وزارة التموين الامتناع عن بيعها في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:

۱ - زيت الخليط: وزيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

٢ - الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب، عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

5 - السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

٦- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق- عدا السيمولينا- المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

7- الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.