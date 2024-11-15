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أخبار مصر

وزير التموين: طرح جميع السلع بأسعار مخفضة في سوق اليوم الواحد (فيديو)

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، سوق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة أمام مسجد أل رشدان بمدينة نصر. 

وأكد فاروق، أن افتتاح سوق اليوم الواحد يهدف لضبط الأسواق وأسعار السلع، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لفتح السواق، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

 وأشار إلى طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية الي جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات، موضحا أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع 50 شركة، تشمل شركات القطاع العام والخاص ويتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية وجاري تعميم تجربة السواق الواحد على مستوى الجمهورية.

 

وأشار فاروق، الي أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين اللحوم والدواجن سوق اليوم الواحد

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