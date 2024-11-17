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توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة لسد عجز المدارس الرسمية لغات (صور)

مدير تعليم الجيزة،
مدير تعليم الجيزة، فيتو
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تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

حيث تفقد عطية مدارس الشهيد اللواء مصطفى الخطيب الرسمية للغات، وحضر فيها طابور الصباح، وتابع صعود الطلاب إلى الفصول بعد انتهاء الطابور، وتفقد دورات المياه والفصول الدراسية، وأكد على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار. كما أكد على صعود المعلمين مع الطلاب بعد انتهاء الطابور.

 توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة لسد عجز المدارس الرسمية لغات

كما تفقد مدرسة الشهيد العقيد محمد صلاح الدين رياض للتعليم الأساسي، حيث تفقد الفصول والفناء، ومدرسة الفيروز الرسمية للغات، تفقد فيها الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال ودورات المياه، ومدرسة الشهيد إيهاب مرسي الرسمية للغات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وفصول رياض الأطفال.

وفي نهاية جولته التفقدية، توجه مدير تعليم الجيزة إلى مبنى إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، ثم إلى إدارة الشيخ زايد التعليمية لحضور ندوة تثقيفية.

عمل توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لسد عجز المدارس الرسمية لغات

كما أمر وكيل وزار التربية والتعليم بالجيزة بعمل توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لسد عجز المدارس الرسمية لغات في مدارس إدارة حدائق اكتوبر التعليمية. ونزول الموجهين إلى المدارس للتدريس لصالح أبنائنا الطلاب.
 

كما تابع القافلة التعليمية بقيادة سمية الخطيب وكيل المديرية والمتواجدة في إدارة حدائق أكتوبر للاطمئنان على استقرار العملية التعليمية، وعلى إدارة المتابعة بالمديرية.

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