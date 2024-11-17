رئيس جامعة سوهاج يبحث التعاون مع شركة صينية متخصصة في الزراعة الحديثة

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفد شركه نيو هوب New hope العالمية وهي إحدى الشركات الزراعية الصينية على أرض مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والبحث العلمي، بحضور السيد جن اي تساي مدير عام الشركة، السيد هان مدير مبيعات ايهاب شافعي مساعد مدير مبيعات شركه نيو هوب بني سويف، والدكتور زينهم شيخون وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة سوهاج يبحث سبل التعاون المشترك مع الصينية المتخصصة في الزراعة الحديثة وصناعة الأعلاف

واكد النعماني علي ان الجامعة تسعي بصفة مستمرة الي تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول في المجالات العلمية والبحثية بهدف خدمة العملية التعليمية بالجامعة، واثراء البحث العلمي، مثمنًا العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والصين، موضحًا أنه برغم تنوع زيارات الوفود الاجنبية لجامعة سوهاج، إلا أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها فى هذا التخصص وهو التخصص الزراعي.

وقال النعماني ان اللقاء تناول، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والشركة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة، وذلك فى مجال إعداد كوادر متخصصه لتعليم وتدريب طلاب كلية الزراعة بالشركة، والذي سيعكس الجهد الكبير المبذول في ربط الجانب النظري بالواقع الميداني، الي جانب تعزيز مهارات الطلاب وتجعلهم أكثر استعدادًا لدخول سوق العمل.

وأضاف الدكتور زينهم شيخون انه تم خلال اللقاء مناقشة تنظيم زيارات ميدانية للطلاب بالشركة للتعرف على طرق التصنيع المختلفة بها، موضحًا ان مجموعة شركات نيو هوب New Hope عملها الرئيسي هو الزراعة الحديثة وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية، وتركز على الأعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية الحديثة، وتأسست في عام 1982 وهي تمتلك أكبر قدرة على إنتاج الأعلاف في الصين والعالم، وهي واحدة من أكبر موردي اللحوم والبيض ومنتجات الألبان في الصين، حيث تم مشاركتهم في المؤتمر الدولي الاول لكلية الزراعة.

وفى نهاية اللقاء، أهدي رئيس الشركة الدكتور حسان النعماني هدية تذكارية.