إنارة عدد من طرق ومداخل الدويرات بمركز المنشاة فى سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة أحمد البدري رئيس المركز وبقيادة ضياء الصوينع رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية ومسؤول الكهرباء وباقى أعضاء الوحدة بإنارة عدد من الطرق ومدخل الدويرات طريق منجوج التابع للوحدة المحلية

البدرى يؤكد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وعلى رأسها الانارة

وأكد "البدرى" على إنارة باقي الطرق ومتابعه وإصلاح منظومة الإنارة العامة بمدينة المنشاة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن تطوير الخدمات المقدمة للمواطن لتحسين منظومة الرضى عن أداء المحليات.

رئيس مدينة المنشاة المتابعة المستمرة تنفيذا لتعليمات المحافظ

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عبد الفتاح نور الدين سراج محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة علي الشوارع والطرق والاطمئنان على منظومة الإنارة والترشيد في استهلاك الكهرباء طبقا لتعليمات مجلس الوزراء.

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