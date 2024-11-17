الأحد 17 نوفمبر 2024
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طب جامعة سوهاج تنظم ندوة للتوعية بخطورة الإدمان

جانب من ندوة
جانب من ندوة

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة توعوية لطلاب الكلية تحت عنوان "إنت أقوى من المخدرات"، وذلك ضمن أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية داخل الحرم الجامعي القديم، بمشاركة عدد كبير من طلاب الكلية بالفرق الدراسية المختلفة.

 

 

ندوة للتوعية بخطورة الإدمان تنظمها كلية الطب بجامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتأدية دورها على المستوى المجتمعي، بالتنسيق مع كافة المؤسسات لتنمية رأس المال البشري، مؤكدًا أنه يتم تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لنشر الفكر المستنير وتنظيم الندوات التوعوية لكافة أفراد المجتمع الجامعي والطلاب لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وكيفية مكافحته.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الندوة تأتى فى إطار دور الجامعة الرائد في تبني المشكلات المجتمعية من خلال طرحها وطرق حلها والتصدى لها، وذلك تحت شعار "إنت أقوى من المخدرات"، مؤكدًا على خطورة تعاطى المخدرات على الإنسان والبيئة المحيطة به وأهم الآليات مكافحتها والقضاء عليها.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية أن الإدمان يمثل خطورة عالية على الفرد والمجتمع وتأثيرا خطيرا على الصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أنه شارك بالندوة الدكتور أحمد شحاتة خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعى، والدكتور سيد سباق ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، حيث تم الحديث عن أنواع المخدرات المختلفة وأضرار الاستخدام السيئ للأدوية دون إشراف طبى، إلى جانب عرض الخدمات الذى يقدمها الصندوق داخل المحافظة.

وذكر الدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الندوة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب من الفرق الدراسية المختلفة بالكلية، مشيرًا إلى أضرار التدخين والمواد المخدرة وما لها من تأثير ضار على خلايا المخ وأضرارها النفسية والإصابة بالاكتئاب والميل إلى العنف وارتكاب الجريمه، وأن الحلول تتمثل فى تعاون الأسرة والجامعة ووسائل الإعلام ودور العبادة فى نشر الفكر المستنير، وتطبيق القانون بشكل جاد وحازم.

وأوضحت الدكتورة مروة شعبان هاشم المدرس بكلية الطب ومنسق الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هذه الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل جميع كليات الجامعة وداخل المدن الجامعية الطلابية لتوعية شباب الجامعة بأضرار الإدمان والحث على الاهتمام بالصحة وممارسة الرياضة فى ظل الجمهورية الجديدة، التى تضع الإنسان المصرى فى مقدمة أولوياتها.

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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