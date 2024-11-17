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نقابة صيادلة الإسكندرية وهيئة الدواء المصرية ينظمان ورشة عمل حول تطبيق "دوانا"

ورشة عمل حول تطبيق
ورشة عمل حول تطبيق "دوانا"

عُقِدتْ نقابة الصيادلة بالإسكندرية اليوم  ورشة عمل حول تطبيق "دوانا" التابع لهيئة الدواء المصرية، والذي يختص بتسجيل حصة الأدوية المصروفة لكل صيدلية من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك داخل مقرها الرئيسي في منطقة سموحة. 

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وتاتى تلك الورشة بالتعاون بين نقابة صيادلة بمحافظة الإسكندرية، وهيئة الدواء المصرية.

ورشة عمل بنقابة الصيادلة فى الإسكندرية لتطبيق “ دوانا”

وجاء ذلك بحضور كلٍ من: الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتورة حنان أحمد، مدير فرع هيئة الدواء بالإسكندرية، والدكتورة أسماء الأمين مسئول ادارة متابعة فروع هيئة الدواء المصرية، والدكتورة نشوة حسن، منسق الجودة بفرع الهيئة بالإسكندرية.

وقدمت الورشة الدكتورة مني الحشاش، منسق التطبيق بالإسكندرية، بحضور 80 صيدلي، حيث تناولت أهم خطوات التسجيل على التطبيق، الذي يختص بتسجيل حصة الأدوية المصروفة لكل صيدلية من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية. 

و دعت النقابة الصيادلة للتواصل لفتح باب المناقشة في إجتماعات أخرى قادمة في أهم الملفات الخاصة بالهيئة. 

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بالاسكندرية الدواء المصرية سموحة

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