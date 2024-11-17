الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يشهد تجربة عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات بمعرض Cairo ICT

مؤتمر مصر الدولي
مؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا

خلال جولته بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” تحت شعار"The Next Wave "، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أجنحة البنك المركزي المصري،  والهيئة العامة للرقابة المالية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور".
          

إتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة

وخلال تواجد رئيس الوزراء بحناح البنك المركزي، شرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي، تفاصيل إجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة، كما عرض فيديو مختصر عن جهود البنك المركزي في التحول الرقمي في الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

 أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية 

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لزيارة الجناح الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، حول الجهود المبذولة لتطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ من أجل بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسير وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
    
       

وقدم الدكتور محمد فريد عرضًا تقديميًّا تطرق خلاله إلى مختلف الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعي الشركات الناشئة التي تمتلك حلولًا وأفكارًا رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.

        

ولفت الدكتور محمد فريد إلى ان الهيئة تشارك في المعرض كذلك من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها كشركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

       

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور (iScore)؛ حيث تم عرض موجز حول ما تم تنفيذه من خطة التوسع في تطبيقات المعلومات الائتمانية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تدعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وخلال ذلك تم استعراض نبذة عن المنتجات الجديدة ومنها منصة الإنذار المبكر للمخاطر الائتمانية ومنصة تحليل الأسواق المالية ومنصة الربط التكنولوجي لقواعد البيانات الحكومية من خلال المحول القومي للبيانات لميكنة الخدمات المالية.
 

      

ويضم المعرض أيضا جناح مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، التي تشارك تحت شعار "الممكن الرقمي لإتاحة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي"، والتي تستعرض من خلاله سبل التمكين الرقمي التي تقدمها المجموعة للقطاعات الحكومية المختلفة والداعمة للاقتصاد الرقمي؛ في قطاعات: المالية، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات الحكومية والخدمات البنكية. 
    

وتركز المجموعة، من خلال مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر AIDC، على استثماراتها المختلفة في البنية التكنولوجية ومجالات الحوسبة السحابية وما وصلت إليه من تطورات، بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني والتركيز على الذكاء الاصطناعي.

 

txt

رئيس الوزراء يتفقد جناح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بمعرض مصر للتكنولوجيا

txt

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Cairo ICT مجلس الوزراء Cairo ICT 24 البنك المركزى المصرى الخدمات المالية الرقميه الخدمات المالية غير المصرفية الدكتور مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد جناح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بمعرض مصر للتكنولوجيا

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور)

رئيس الوزراء يفتتح معرض Cairo Ict24.. وزير الاتصالات يؤكد: مصر ضمن أفضل 3 دول في ريادة الأعمال بالشرق الأوسط.. والأولى إفريقيًّا في سرعة الإنترنت الثابت

بمتوسط 76.4 ميجابت/ ثانية، وزير الاتصالات: مصر في المركز الأول في أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت

نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشهد افتتاح معرض "مصر الدولي للتكنولوجيا 24"

رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT" اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية

مدبولي يفتتح معرض "Cairo ICT" غدا نيابة عن رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تأسيس أول شركة إنتاج ميني باص كهربائي

ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

زغلول صيام يكتب: قراءة في ملف هاني أبو ريدة 30 سنة كورة.. هو مفيش غيره؟! أهلاوي ولّا زملكاوي؟! هل يتخلص من عيوبه في تلك الولاية؟!

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

مفاجأة للمصريين، خبيرة ترسيم حدود تكشف كنز الذهب النادر في إحدى المحافظات

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية