إجراء فحص طبي شامل للعاملين بمديرية الصحة في الإسماعيلية (صور)

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جهود الفرق الطبية المتنقلة والثابتة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وما تم تحقيقه من مستهدف من المواطنين.

إجراء الفحص الطبي للعاملين بمختلف المديريات

من خلال إجراء الفحص للعاملين بمختلف المديريات الخدمية والهيئات والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات، حيث يتم تحديد توزيعها بناءً على خطة متكاملة لتغطية كافة مدن وقرى وأحياء المحافظة.

جانب من الفحص،فيتو

جانب من الفحص،فيتو

متابعة سير العمل للفرق الطبية

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة الصحة سير العمل لفريق 100 يوم صحة لفحص العاملين بديوان عام مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جانب من الفحص،فيتو

جانب من الفحص،فيتو

تقديم الخدمات الطبية المتنوعة

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان سامى مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية إلى تقديم خدمات التوعية من خلال فريق المشاركة المجتمعية.

جانب من الفحص،فيتو

جانب من الفحص،فيتو

جانب من الفحص،فيتو

تعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من خدمات «مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلى، والتعريف بمبادرات صحة المرأة و الأم والجنين ومبادرة السمعيات لحديثى الولادة.