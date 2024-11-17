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محافظات

تحصين 10 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

تحصين ماشية بالدقهلية،
تحصين ماشية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض. 

تحصين 10478 رأس ماشية

وقال "مرزوق" إن الحملة انطلقت وبلغ ما تم تحصين 10478 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها. 

انطلاق الحملة القومية الثالثة لمقاومة الحمى القلاعية في الدقهلية  

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية في الدقهلية  

وأشار "مرزوق" إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض.

 

محافظ الدقهلية: حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا 

كما أكد محافظ الدقهلية أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى لتلبية احتياجات المواطنين. 

 

محافظ الدقهلية: التحصين يشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد الحسني مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والذى أوضح أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي في قنا السبت

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