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انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي في قنا السبت

حملة تحصين الماشية
حملة تحصين الماشية

تعلن مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، انطلاق الحملة القومية الثالثة خلال عام ٢٠٢٤، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

المتحدث الرسمي لمحافظة قنا

ومن جانبه، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مضيفا أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وجه رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عنها لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

مديرية الطب البيطرى بقنا

وأضاف الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، بأنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحىّ الحمى القلاعية وهما ( الثلاثى المتعدد – الثنائى ) أو لقاح الحمى القلاعية المدمج، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادى المتصدع، مضيفا أنه سيتم تحصين العجول الصغيرة من عمر ٣ أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحىّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى، مؤكدا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، لافتا إلى أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حمى الوآدي المتصدع محافظة قنا قنا مرض الحمى القلاعية

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