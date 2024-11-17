ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة خلال حملة تموينية في الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ضبط أكثر من 4 أطنان لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط أكثر من 4 أطنان لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات

وأكد مرزوق استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.

وجاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

ضبط 4 أطنان أعلاف ونخالة

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 3 أطنان أعلاف،1.225 طن نخالة، 240 زجاجة زيت،300 لتر صابون، 90 كيلو لحوم بلدية ومجمدة،25 شيكارة ردة وقامت بتحرير 79 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز وتحرير 62 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة خلال يومين وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

مخالفات في مجال الرقابة على المخابز

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، مبيعات وهمية، عدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج.

مخالفات في مجال الرقابة على الأسواق

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح خارج السلخانة، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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