الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يدعو لوقف الحرب في لبنان

اشتباكات حزب الله
اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق يسرائيل زيف، اليوم الأحد:يجب توقيع اتفاق ينهي الحرب في لبنان دون إصرار على بنوده.


رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يدعو لوقف الحرب في لبنان

وأضاف يسرائيل زيف: "لسوء الحظ لا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحاجة للخروج للجمهور وشرح إلى أين نحن ذاهبون بعد 14 شهرا من الحرب".

وتابع رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق: "تعدد الجرحى الذين يفقدهم الجيش الإسرائيلي كل شهر في القتال مثير للقلق".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم الأحد مشاورات أمنية مع تقدم الاتصالات بشأن التسوية في لبنان.

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية حول التسوية في لبنان

ويأتي ذلك بعدما كشفت قناة كان الإسرائيلية، في تقرير لها عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل.

مسودة الاتفاق بين حزب الله وجيش الاحتلال 

وقالت القناة الإسرائيلية في تقريرها إن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الكيان بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.

جاء ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على لبنان، وفي المقابل يكثف حزب الله من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على مدن الاحتلال.

وأمس السبت، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين.

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نتنياهو يعقد مشاورات أمنية حول التسوية في لبنان

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