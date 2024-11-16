السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في 20 مدينة وموقعا شمال إسرائيل

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في 20 مدينة وموقعا شمال إسرائيل

ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 مدينة وموقعا شمال إسرائيل.

 

إطلاق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى

وصباح اليوم، أفادت القناة 13 العبرية، بإطلاق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى ومركز الجليل.

 

وقالت القناة العبرية إن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل.

 

غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، صباح اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

 

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

وفي وقت سابق،، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

 

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية

حزب الله يطلق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

 

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الجبهة الداخلية الإسرائيلية إسرائيل حيفا حزب الله الضاحية الجنوبية لبيروت

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