ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3452 شهيدا و14664 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن 3452 شهيدا سقطوا وأصيب 14 ألفا و664 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

ويأتي ذلك في ظل الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

ومن جانبها أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

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