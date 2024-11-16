السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3452 شهيدا و14664 مصابا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن 3452 شهيدا سقطوا وأصيب 14 ألفا و664 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

ويأتي ذلك في ظل الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وجه جيش الاحتلال  الإسرائيلي، انذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

 

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

ومن جانبها أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

txt

اشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل إسرائيلية إلى لبنان

txt

مستشار المرشد الإيراني يتحدث عن نقاط إيجابية في المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان العدوان الإسرائبلي على لبنان بيروت جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 794 ضابطًا وجنديًا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال يصدر إنذارا جديدا بإخلاء أبنية في ضاحية بيروت الجنوبية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: هاجمنا 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية خلال يومين

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

بالأرقام، نزال متواضع بين تايسون وجيك بول أكسبهما عشرات الملايين من الدولارات

بعد نشر صورة مع مروان حمدي، خالد عبد الفتاح يعتذر لـ جماهير الأهلي

منوعات

المزيد

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads