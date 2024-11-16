حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له اليوم السبت، عن استهداف دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 مدينة وموقعا شمال إسرائيل.

إطلاق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى

وصباح اليوم، أفادت القناة 13 العبرية، بإطلاق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى ومركز الجليل.

وقالت القناة العبرية إن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل.

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