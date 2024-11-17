3 منتخبات عربية تسعى للتأهل، اشتعال المنافسة على 5 مقاعد بتصفيات أمم أفريقيا

تصفيات امم افريقيا، تشهد الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 صراعا شرسا لحسم الـ 5 مقاعد المتبقية في النهائيات القارية التي تستضيفها المغرب، العام المقبل.

المنافسة لحجز 5 مقاعد بأمم أفريقيا

ومن المنتظر أن تختتم خلال هذا الأسبوع تصفيات الكان، وذلك بخوض المنتخبات الإفريقية للجولة السادسة في مجموعاتها المختلفة.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى تحديد المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

تأهل 4 منتخبات عربية للكان بالمغرب

وتأهل 18 منتخبا بشكل رسمي بجانب المغرب إلى النهائيات من بينها 4 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر وجزر القمر.

وتبحث 3 منتخبات عربية أخرى عن فرصة التأهل في الجولة الأخيرة وهي ليبيا والسودان وموريتانيا.

موريتانيا ينتظر الفوز وهدية الفراعنة

وتشتعل المنافسة بين بوتسوانا صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط ومنتخب موريتانيا الذي يمتلك 4 نقاط في المركز الاخير لحسم المقعد الثاني في المجموعة الثالثة.

ويخوض منتخب موريتانيا مواجهته الأخيرة في التصفيات مساء الثلاثاء المقبل ضد كاب فيردي في العاصمة نواكشوط مع مراقبة المنتخب المصري الذي يستقبل بوتسوانا في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في التوقيت ذاته بالمجموعة الثالثة.

ويحتل المنتخب الموريتاني المركز الأخير برصيد 4 نقاط بينما يملك نظيره البوتسواني 7 نقاط في المركز الثاني، لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح "المرابطون" ليبقى الانتصار كفيلًا بتأهل موريتانيا ولا بديل عن الفوز بشرط هدية الفراعنة بالفوز على بوتسوانا.

ليبيا تخوض جولة نارية

وفي المجموعة الرابعة تتنافس 3 منتخبات على المركز الثاني المؤهل لأمم أفريقيا وهم بنين، رواندا، ليبيا وهي جولة نارية أشعلها المنتخب الليبي بفوزه الأخير خارج الديار على حساب رواندا.

ويتصدر المنتخب النيجيري الترتيب برصيد 11 نقطة وضمن التأهل بينما يحتل منتخب بنين المركز الثاني برصيد 7 نقاط وخلفه رواندا بـ5 نقاط ثم المنتخب الليبي برصيد 4 نقاط.

ويستقبل المنتخب الليبي غدًا الإثنين منافسه البنيني بينما يخرج منتخب رواندا لمواجهة نيجيريا في التوقيت ذاته.

ويحتاج منتخب ليبيا الفوز على بنين بفارق هدفين أو بنتيجة 1-0، للوصول إلى النقطة السابعة وضمان حسم المواجهات المباشرة بعد الخسارة في بنين بنتيجة 1-2.

ولكن آمال المنتخب الليبي قد تتبخر حال انتصار رواندا على حساب نيجيريا في عقر دارها خاصة بعد الأزمة الأخيرة.

ليبيا

التعادل يؤهل السودان للكان بالمغرب

ويتنافس منتخبا السودان والنيجر في المجموعة السادسة على انتزاع المركز الثاني الذي تحتله كتيبة "صقور الجديان" برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك منتخب النيجر 4 نقاط في رصيده ولكن المواجهات المباشرة تصب لصالح النيجر.

ويستقبل منتخب السودان منافسه الأنجولي بحثًا عن نقطة التأهل بشكل رسمي بغض النظر عن أي حسابات أخرى تخص المنافس، لكن الخسارة قد تؤدي لتأهل النيجر حال فوزها على غانا.

صراع تنزاني وغينيا

ونجح منتخب تنزانيا في تأجيل حسم المنتخب المتأهل الثاني من المجموعة الثامنة، بعدما فازعلى المنتخب الإثيوبي وأنهى حظوظه في التأهل، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما يمتلك منتخب غينيا 6 نقاط في رصيده، قبل مباراته الليلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذي ضمن التأهل مسبقًا.

ويستضيف المنتخب التنزاني منافسه الغيني يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة حاسمة لصراع التأهل.

صراع موزمبيق غينيا بيساو

وفي المجموعة التاسعة، يحتل منتخب موزمبيق المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وسيلتقي مع نظيره غينيا بيساو الذي يحل ثالثًا برصيد 5 نقاط، في الجولة الأخيرة، لحسم هوية المتأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويخرج منتخب موزمبيق لمواجهة غينيا بيساو على أرضها يوم الثلاثاء المقبل.

وفاز المنتخب الموزمبيقي في لقائه السابق ضد غينيا بيساو بهدفين مقابل هدف، ما يجعل الفوز بهدف دون رد كفيلًا بتأهل أصحاب الأرض.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب (المستضيف).

مصر.

الجزائر.

بوركينا فاسو.

الكاميرون.

الكونغو الديمقراطية.

السنغال.

أنجولا.

غينيا الاستوائية.

كوت ديفوار.

الغابون.

أوغندا.

جنوب إفريقيا.

تونس.

نيجيريا.

مالي.

زامبيا.

زيمبابوي.

جزر القمر.

