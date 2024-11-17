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رياضة

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، لمواجهة صعبة أمام نظيره منتخب تونس، في ثالث مبارياته بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليًّا في المغرب، والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب تونس، يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر الجاري، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب مصر يسعى لتخطي نسور قرطاج

يحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره التونسي لتحقيق الفوز حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة .

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراتي الجزائر الأخيرة والتفكير في المباراة القادمة أمام تونس ومواصلة الانتصارات 

منتخب مصر مواليد 2008، فيتو
منتخب مصر مواليد 2008، فيتو

الكأس يصحح أخطاء مباراة الجزائر

عقد أحمد الكاس محاضر فنية للاعبين أمس الأربعاء، من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء الجزائر، تجنبًا لتكرارها في اللقاءات المقبلة.

ويتبقى مباراتين للمنتخب المصري أمام تونس وليبيا، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم أفريقيا.

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