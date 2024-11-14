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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب بنين يتقدم على نيجيريا 0/1 بالشوط الأول

نيجيريا، فيتو
نيجيريا، فيتو

تقدم منتخب بنين على منتخب نيجيريا بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

مباراة بنين ونيجيريا


أحرز هدف بنين محمد تيجاني في الدقيقة 16 من المباراة.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وفاز منتخب ليبيا علي نظيره الرواندي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

أحرز هدف المنتخب الليبي فهد المسيري في الدقيقة 84.

تشكيل منتخب ليبيا أمام رواندا 

حارس المرمى: مراد الوحيشي.

الدفاع: علي يوسف - أحمد صالح - البهلول أبوسهمين.

الوسط: بدر حسن - فاضل سلامة - أسامة الشريمي - صبحي مبروك.

الهجوم: نور الدين القليب - عز الدين المريمي - عبد الله حشنش.

ويتذيل المنتخب الليبي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2025، وفي رصيده أربع نقاط.

بينما يتواجد منتخب رواندا في المركز الثالث بخمسة نقاط، فيما تحتل نيجيريا صدارة المجموعة بـ 10 نقاط.

 

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