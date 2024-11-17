جولة لقيادات محافظة الدقهلية بشوارع دكرنس (صور)

شنت رئاسة دكرنس بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من رفع 150م3 مخلفات هدم ناتج عن تطوير شارع العروبة بالمدينة، وتم رفعه بالسيارات الـ 20 طن إلى قلابشو .

متابعة أعمال رفع مخلفات الهدم في دكرنس

جاء ذلك بحضور اللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية، وبقيادة المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، حيث قاما بمتابعة أعمال رخص الهدم بالمدينة والوحدات القروية.

إزالة التراكمات ومخلفات الهدد

وأكد رئيس دكرنس أنه سيتم استكمال الرفع إلى قلابشو حتى الانتهاء من التراكمات ومخلفات الهدد بالموقع وبالكمية المحددو والقانونية حسب الأبعاد والارتفاعات المطلوبة، بحضور المهندسة شيرين عبد الوهاب مدير المخلفات البلدية الصلبة برئاسة المركز .

المتابعة والتفتيش على رخص الهدم والبناء

وأكد على المواطنين الذين يقومون بأعمال الهدم للمنازل بدون ترخيص و الذين لم يتقدموا باستخراج جواب قلابشو من مجلس المدينة وإرسال سيارات الهدم إلى قلابشو بأنه سيتم المتابعة والتفتيش على رخص الهدم والبناء الحالية بشوارع المدينة والوحدات القروية وذلك لوقف أي أعمال هدم وبناء بدون ترخيص للقضاء على أي تعديات مباني مخالفة للقانون.









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