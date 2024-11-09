تكريم الفريق الطبي بقسم الكلى بمستشفى الحسينية بالشرقية

قام الدكتور محمد الرمادي مدير عام مستشفى الحسينية المركزي بتكريم الفريق الطبي بقسم الكلى الصناعي وبعد تكريم الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، لقسم الكلى بمستشفى الحسينية المركزي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتعليمات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

الدور البارز في تقديم الخدمات الطبية

وذلك لدورهم البارز في تقديم الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى بالمحافظة، وتميزهم في تنفيذ مشروع ميكنة الكلى وتطبيقه بشكل سريع وفعال، ووصول عدد جلسات الغسيل الكلوي منذ بداية تفعيل الميكنة لأكثر من ١٢٢ ألف جلسة،

درعًا تذكاريًّا لوكيل الوزارة

وذلك بعد أن تسلم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور محمد الرمادي مدير المستشفى درعًا تذكاريًّا، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية في حضور بعض قيادات المستشفى، والكوادر الطبية بها.

الدكتور محمد الرمادي مدير عام المستشفى

قدم الدكتور محمد الرمادي مدير عام المستشفى شيماء دياب ورئيسة التمريض والوكيلات وكريمة الشيخ وفتحية محمد الشكر للفريق الطبي بالكلى الصناعي والفرق الإشرافية وقدم دروعا تذكارية لهم وكذلك الشكر للفرق الإشرافية.

بذل المزيد من الجهد

مطالبًا الفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعى بالمستشفى، ببذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمواطنين بمركز الحسينية، وكذلك تم تكريم الفريق الطبي بقسم المعامل وبنك الدم والأشعة والفريق المتميز قسم الصيانة لتواجده المستمر بالقسم وكذلك المهندس محمد غريب والمهندس فارس والأستاذ مجدي.

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