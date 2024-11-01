حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص في دكرنس بالدقهلية

شنت رئاسة مركز دكرنس في محافظ الدقهلية حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص في الدقهلية.

وجاء ذلك تنفيذاََ لتعليمات رئيس الجمهورية، بشأن التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز فى المهد، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



وفي ذلك السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بتنفيذ إزالة أعمدة حديدية معروشة بالخشب وسمل خرساني وجدار مبنى بالطوب الأحمر والمونه الاسمنتبه على مساحة 450 مترا تقريبا خارج الحيز العمراني بحوض العزبة التابع لجمعية الإصلاح الزراعى بنجير

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون، وعرض المخالفين علي النيابة المختصة، في حضور محمد حسنين رئيس الوحدة المحلية بنجير.

وأكد رئيس دكرنس أنه سيتم إستبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة، وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص



وأكد أن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون، موضحًا أن أي مخالفات تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرص دائمًا أن يكون متغيرك قانونيا لعدم المساءلة القانونية

