محافظة الدقهلية تنفذ برنامجا بالمدارس للتوعية بالحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات (صور)

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة؛ لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.

الهدف من حملات التوعية بالمخلفات الصلبة

برنامج التوعية يستهدف شرح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.



يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذا لتوصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية ووفقا لخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع في محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس

واوضح "مرزوق" أنه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعيه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مع الاستمرار في المرحلة الثانية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والأندية الرياضة واستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، واستهداف كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لبدء وتفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس التي تتعدى أكثر من 1000 طالب وطالبة.

رفع الوعي البيئي والتثقيفي للطالبات

وفي هذا السياق، أوضح محمد كمال حمص، مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمدرسة ابن لقمان الاعدادية وبمدرسة المنصورة الرسمية المتميزة ٢ بإدارة غرب التعليمية، والذي استهدف رفع الوعي البيئي والتثقيفي لطالبات المدرسة بالصف الأول والثاني الإعدادي والسادس الابتدائي، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية والتي استهدفت أصحاب المصلحة من كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية بالمحافظة، وتضمن البرنامج عرضا لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتعريف بأعضاء فريق عمل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من خلال نقل كافة المقالب العشوائية وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي الحث على عقد مبادرات لتحسين إدارة المخلفات.



بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج بالتنسيق مع مديرية التربية بمتابعة أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، وحضور كل من: محمود الجمل مدير مدرسة بن لقمان منى عبد الله مديرة مدرسة المنصورة المتميزة ٢، والدكتورة وسام ابو ليلة وكيلة المدرسة، والدكتور محمد لطفي بمدرسة المنصورة الرسمية المتميزة.

وحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالمحافظة، ومنى عبود مدير التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، وزينب صلاح صديق رباب زين العابدين، وصباح أبو المعاطي بالتنمية المستدامة بإدارة حي غرب التعليمية، وسيد عبد المنعم مسئول التوعية بادارة المخلفات الصلبة بحي غرب المنصورة.

وتم شرح البرنامج التدريبي لكافة فئات الطلبة، وسيتم تنفيذ التطبيق العملي للمستفيدين من الندوات بمرافق المعالجة والتدوير لرفع الوعي لديهم وتثقيفهم بالمنظومة كاملة ليصبحوا سفراء البيئة، كلٌّ في مكانه من خلال وعيهم الكامل بالمنظومة ومجهودات المحافظة في هذا الملف.