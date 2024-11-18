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دين ودنيا

متى يكون شرب الخمر حلالًا؟ تعرف على رد محمد سيد طنطاوي

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

شرب الخمر، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الطور، مسألة شرب الخمر، موضحًا متى يكون جائز شربه، ومبينًا جانبًا من نعيم أهل الجنة.


سورة الطور الآية 23

قال تعالى: «يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ».

سورة الطور الآية 23
سورة الطور الآية 23


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة الطور

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: «يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْسًا» أي: يتجاذبون على سبيل المداعبة، ويتعاطون على سبيل التكريم، الأواني المملوءة بالخمر التي هي لذة للشاربين، «لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ» أي: لا يصدر منهم في أعقاب شربهم لتلك الخمر، ما جرت به العادة في أعقاب شرب خمر الدنيا، من أن الشارب لها يصدر منه كلام ساقط لا خير فيه، ويأتى من الأقوال والأفعال ما يعاقب عليه، ويرتكب الإثم بسببه.


نعيم أهل الجنة

وواصل الشيخ طنطاوي: قال صاحب الكشاف: «لا لَغْوٌ فِيها» أي: في شربها وَلا تَأْثِيمٌ أي: لا يتكلمون في أثناء الشرب بسقط الحديث، وما لا طائل تحته، كفعل المتنادمين في الدنيا على الشراب في سفههم وعربدتهم، ولا يفعلون ما يأثم به فاعله، أي: ينسب إلى الإثم لو فعله في دار التكليف من الكذب والشتم والفواحش، وإنما يتكلمون بالحكم وبالكلام الحسن متلذذين بذلك، لأن عقولهم ثابتة غير زائلة وهم حكماء علماء.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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