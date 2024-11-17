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خارج الحدود

جيش الاحتلال: هاجمنا نحو 50 هدفا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي

ضاحية بيروت، فيتو
ضاحية بيروت، فيتو

غزة الأن، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم نحو 50 هدفا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية خلال الأسبوع المنصرم.

وقال جيش الاحتلال في بيان أصدره منذ قليل، إنه شن أمس السبت موجة رابعة من الغارات على الضاحية استهدفت مقرات قيادة لحزب الله.

‏وأشارت القوات الإسرائيلية إلى أن حزب الله يواصل استخدام المنطقة لتخطيط وتنفيذ مخططات وهجمات ضد إسرائيل.

‏وزعم الجيش أن حزب الله يقوم بإنشاء بنى عسكرية داخل مناطق مدنية في أنحاء لبنان بشكل متعمد بهدف تنفيذ أعمال إرهابية واضعا عناصره وقادته في قلب السكان المدنيين.

وأوضح حسب مزاعمه، أن هذه الطريقة تعرض اللبنانيين للخطر بشكل مباشر.

‏وتابع جيش الاحتلال مزاعمه، أنه وقبل تنفيذ الغارات يتم اتخاذ سلسلة خطوات لتقليص إمكانية إصابة المدنيين شملت جمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع الجوي وتوجيه إنذارات مسبقة لإخلاء السكان في المنطقة.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وفي أول شهر أكتوبر بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

إلى ذلك تتواصل المواجهات العنيفة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية جنوبي لبنان بالإضافة إلى قصف مكثف تشنه المقاتلات الإسرائيلية في الوقت الذي تستمر فيه جهود الوساطة لوقف الحرب.

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