السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حكومة الاحتلال تقرر شن غارات على لبنان كل ساعتين

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين.

غارات إسرائيلية على لبنان كل ساعتين 

ويأتي ذلك في ظل الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وجه جيش الاحتلال  الإسرائيلي، انذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

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ومن جانبها أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

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لبنان غارات إسرائيلية على لبنان جيش الاحتلال حزب الله

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