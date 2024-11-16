الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

شي جين: نعمل من أجل انتقال سلس للعلاقات الصينية الأمريكية

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

 قال الرئيس الصيني، شي جين لبايدن: بكين ستعمل من أجل "انتقال سلس" للعلاقات الصينية-الأمريكية.

لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره الصيني، شي جينبينج، للمرة الأخيرة

وأعلن قبل وقت سابق عن لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره الصيني، شي جينبينج، للمرة الأخيرة بصفته رئيسًا للولايات المتحدة على هامش أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو.

 لكن مسعى الزعيمين لخفض التوتر قبل تنصيب الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، يواجه تحديات بسبب صراعات جديدة متعلقة بالجرائم الإلكترونية والشئون التجارية والوضع في تايوان وروسيا.

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