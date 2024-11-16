حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، مساء اليوم السبت، استهداف مجموعة من القواعد العسكرية الإسرائيلية في حيفا.

حزب الله يستهدف مجموعة قواعد عسكرية اسرائيلية

وقال حزب الله إنه استهدف قاعدة حيفا التقنية والتي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.

وأضاف البيان أنه جرى استهداف "قاعدة حيفا البحرية، وتتبع لسلاح البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات".

ومن القواعد التي استهدفها حزب الله وفق البيان، قاعدة ستيلا ماريس، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي.

استهداف قاعدة طير الكرمل

كذلك أكد حزب الله استهداف قاعدة طيرة الكرمل، والتي تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى قاعدة لوجستية بحرية.

وأشار بيان حزب الله إلى استهداف قاعدة نيشر، وهي محطة غاز تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تضرر كنيس في "هجوم صاروخي كبير" شنه حزب الله على حيفا، ما أسفر عن إصابة شخصين.