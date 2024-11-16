الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، مساء اليوم السبت، استهداف مجموعة من القواعد العسكرية الإسرائيلية في حيفا.

حزب الله يستهدف مجموعة قواعد عسكرية اسرائيلية 

وقال حزب الله إنه استهدف قاعدة حيفا التقنية والتي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.

وأضاف البيان أنه جرى استهداف "قاعدة حيفا البحرية، وتتبع لسلاح البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات".

ومن القواعد التي استهدفها حزب الله وفق البيان، قاعدة ستيلا ماريس، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي.

 

استهداف قاعدة طير الكرمل

 

كذلك أكد حزب الله استهداف قاعدة طيرة الكرمل، والتي تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى قاعدة لوجستية بحرية.

وأشار بيان حزب الله إلى استهداف قاعدة نيشر، وهي محطة غاز تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تضرر كنيس في "هجوم صاروخي كبير" شنه حزب الله على حيفا، ما أسفر عن إصابة شخصين.

الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب لبنان

حكومة الاحتلال تقرر شن غارات على لبنان كل ساعتين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

إسرائيل الجيش الإسرائيلي القواعد العسكرية الاسرائيلية حزب الله اللبناني قاعدة حيفا

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

بطائرة مسيرة، حزب الله يوجه رسالة لـ الإسرائيليين

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية

الأكثر قراءة

رئيس "إيفرتون" السابق يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

محامي أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد اللاعب

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

بالأرقام، تحركات الذهب في الأسبوع الثاني من نوفمبر

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو)

نوة المكنسة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

منوعات

المزيد

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

3 فضائل لسورة يوسف والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (3 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads