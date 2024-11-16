اللجنة المنظمة لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم تحتفل بعيد ميلاد إسلام الشاطر (فيديو)

حرص الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، مساء اليوم السبت، على الاحتفال بعيد ميلاد إسلام الشاطر مدير المنتخب المصري، وذلك في لفتة رائعة تركت انطباعا طيبا لدى المُحتفى به.

الاحتفال بذكرى ميلاد إسلام الشاطر

وكان الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم 2005 يرافقه وفد رمزي من المتطوعين، قد احتفل بعيد ميلاد إسلام الشاطر مدير منتخب مصر، في حضور البرازيلى ميكالى روجيريو المدير الفني للمنتخب، وريكاردو المدرب العام، وعلاء عبده المدرب الوطنى، وموسيس مدرب الحراس، وليونياردو مدرب الأحمال، وباقي الأطقم المعاونة.

موعد مباراة منتخب الشباب

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 يلتقي الثامنة مساء غد نظيره الجزائري، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، في الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا للعبة المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة.

وتقام غدا الأحد، جولة نارية فى بطولة شمال أفريقيا للشباب مواليد 2005 لكرة القدم بالإسماعيلية وهى البطولة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

فعاليات المباراة الأولى

يلتقي فى المباراة الأولى تونس مع المغرب فى الخامسة مساء، يليها مباراة مصر مع الجزائر الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراتان تباعا باستاد هيئة قناة السويس ذلك الصرح الرياضى الرائع ضمن منافسات الجولة الثانية.. يخوض المنتخبات الأربعة المنافسات بطموحات قوية لحصد النقاط خاصة وأن البطولة تقام بنظام الدورى والفائزان يصعدان إلى نهائيات الأمم الإفريقية حالة إقامتها فى كوت ديفوار.

صعود منتخب واحد فقط

بينما يصعد منتخب واحد فقط فى حالة إقامتها فى مصر حيث يتنافس على ملف تنظيم البطولة واستضافتها مصر وكوت ديفوار وحتى الآن لم يتم حسم الدولة المستضيفة وتعول مصر آمالها على المهندس هاني أبوريدة الذى حسم سباق انتخابات الجبلاية بالتزكية، نظرا لعلاقاته القوية والمتشعبة والنافذة بحكم منصبه فى تنفيذية الكاف والفيفا.