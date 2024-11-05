أول ظهور لـ إسلام الشاطر، منتخب الشباب يلتقي وديا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات إفريقيا

واصل منتخب الشباب تدريباته اليوم بملعب الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار معسكره المفتوح استعدادا للقاء تنزانيا وديا الأربعاء ضمن برنامج إعداده المضغوط لخوض دورة شمال أفريقيا من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.. ويشارك فى التصفيات الإفريقية منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وكان منتخب الشباب قد بدأ منذ أربعة أيام معسكره تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى واستمر فى التدريبات اليومية المقرر أن يختتمها الثلاثاء استعدادا لودية الأربعاء، وهى التجربة الأولى التى يخوضها المنتخب تحت قيادة ميكالى الذى تولى المهمة منذ أسابيع ولم يؤدى معه المنتخب سوي معسكر واحد قيل البدء فى المعسكر الجاري.

وشهد تدريبات اليوم الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب فى أول أيامه عقب إعلان تعيينه، وعقد ميكالي اجتماعا مغلقا مع الشاطر وجهازه المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم للترتيب الفترة المقبلة والتى تعتبر كبير للمنتخب خاصة وأن تصفيات أفريقيا محطة مهمة فى بناء هذا الجيل.

كما شهد التدريبات الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف المدير الفني والذى حرص على تحية ميكالى والإشادة به وبالشكل الرائع الذى بدا عليه مع المنتخب الأوليمبي السابق وحصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.