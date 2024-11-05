الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول ظهور لـ إسلام الشاطر، منتخب الشباب يلتقي وديا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات إفريقيا

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

 واصل منتخب الشباب تدريباته اليوم بملعب الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار معسكره المفتوح استعدادا للقاء تنزانيا وديا الأربعاء ضمن برنامج إعداده المضغوط لخوض دورة شمال أفريقيا من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.. ويشارك فى التصفيات الإفريقية منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وكان منتخب الشباب قد بدأ منذ أربعة أيام معسكره تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى واستمر فى التدريبات اليومية المقرر أن يختتمها الثلاثاء استعدادا لودية الأربعاء، وهى التجربة الأولى التى يخوضها المنتخب تحت قيادة ميكالى الذى تولى المهمة منذ أسابيع ولم يؤدى معه المنتخب سوي معسكر واحد قيل البدء فى المعسكر الجاري.

وشهد تدريبات اليوم الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب فى أول أيامه عقب إعلان تعيينه، وعقد ميكالي اجتماعا مغلقا مع الشاطر وجهازه المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم  للترتيب الفترة المقبلة والتى تعتبر كبير للمنتخب خاصة وأن تصفيات أفريقيا محطة مهمة فى بناء هذا الجيل.

 

كما شهد  التدريبات الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف المدير الفني والذى حرص على تحية ميكالى والإشادة به وبالشكل الرائع الذى بدا عليه  مع المنتخب الأوليمبي السابق وحصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب الشباب اسلام الشاطر الامم الافريقيه للشباب شمال أفريقيا

مواد متعلقة

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

التسنين والوديات، أزمات تحاصر منتخب 2008 قبل تصفيات شمال أفريقيا

اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أول قرار لـ حسام حسن قبل السفر لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

قائمة المحترفين بمعسكر منتخب مصر أمام بتسوانا وكاب فيردي

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

لجنة الحكام تجتمع مع محمد عادل لمناقشة أحداث مباراة الزمالك والتسريب الصوتي

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سبائك الذهب تواصل ارتفاعها، وصلت لأرقام خيالية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ضائقة مالية تنهي حياة شاب شنقا في الأقصر

وزير المالية يكشف انخفاض الدين وتقليل الاقتراض، وأين ذهبت أموال رأس الحكمة

وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

المزيد

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أسباب متلازمة القولون المتهيج وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads