السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بطائرة مسيرة، حزب الله يوجه رسالة لـ الإسرائيليين

رسالة من حزب الله
رسالة من حزب الله للإسرائيليين، فيتو

بعث حزب الله  اللبناني رسالة تهديد إلى الإسرائيليين، اليوم السبت، حيث نشر صورة لطائرة مسيرة له، وعنونها بـ "لا يوجد مكان ممنوع عليها"، وذيل الصورة بخبر عن قصف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية "الكرياه".

حزب الله يوجه رسالة للإسرائيليين 

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه استهدف قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب حيث يقع مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، في خضم التصعيد المتواصل بينه وبين دولة الاحتلال.

حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية 

وجاء في بيان حزب الله " أنه شن للمرة  الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة".

كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش الاحتلال الإٍسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، و"مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين".

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حزب الله طائرة مسيرة وزارة الدفاع الإسرائيلية قاعدة الكرياه

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