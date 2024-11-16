أخبار مصر اليوم: نقيب المعلمين يزف بشرى سارة للمدرسين.. الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا.. وتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السياحة تكشف حقيقة ضبط 18 شركة بتهمة النصب على المواطنين في رحلات حج وعمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، حقيقة الأخبار المتداولة عن القبض على 18 من أصحاب شركات السياحة بتهمة النصب والاحتيال باسم تفويج رحلات الحج والعمرة.

قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض الدكتور أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرًا لمصر لدى جمهورية المجر، بعد انتهاء مدة خدمته متحدثًا لرئاسة الجمهورية.

نقيب المعلمين يزف بشرى سارة للمدرسين

كشف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن النقابة صرفت على دفعات المعاشات خلال ١٠ سنوات مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى زيادة الميزة التأمينية من ١٣ إلى ٤٢ ألف جنيه حتى يناير ٢٠٢٤، ووعد بزيادة كبيرة في تلك الميزة مطلع يناير ٢٠٢٥، بالإضافة إلى تقديم قروض حسنة للمعلمين وأبنائهم بدون فوائد على ٥ سنوات.

رئيس جمهورية أذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تقدم الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بخالص التعازي والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات الزراعية بمراكز محافظة البحيرة.

الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطىء شمال الدلتا،حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر وتصل سرعة الرياح من 40:55 كم فى الساعة.

الأدوية المسموح بحملها بحوزة المسافر على متن الطائرة

تصادر أجهزة الأمن الأدوية من الراكب خلال السفر أو الوصول بالمطارات في حال مخالفة القانون، ويسمح فقط بحمل الأدوية بكميات معينة مع ضرورة وجود ما يثبت أسباب حمل تلك الأدوية بروشتة علاج من الطبيب، وإلا يصبح الراكب مخالفا ويتم تحريز المضبوطات.

بسعر تنافسي، وزير قطاع الأعمال: شركة النصر تنتج سيارات ملاكي كهرباء وبنزين مايو 2025

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام: "هناك رؤية ومخطط واستراتيجية واضحة لعودة الإنتاج لشركة النصر للسيارات".

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ارتباط نزلات البرد المنتشرة بفيروس كورونا.