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نقيب المعلمين يزف بشرى سارة للمدرسين

نقيب المعلمين خلف
نقيب المعلمين خلف الزناتي

كشف  خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن النقابة صرفت على دفعات المعاشات خلال ١٠ سنوات مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى زيادة الميزة التأمينية من ١٣ إلى ٤٢ ألف جنيه حتى يناير ٢٠٢٤، ووعد بزيادة كبيرة في تلك الميزة مطلع يناير ٢٠٢٥، بالإضافة إلى تقديم قروض حسنة للمعلمين وأبنائهم بدون فوائد على ٥ سنوات.

جاء ذلك خلال حضور نقيب المعلمين حفل تخرج وتسليم شهادات الدورة التدريبية رقم ٨٤ بعنوان " الأزمات والتفاوض " لمعلمي محافظة قنا، الذين اجتازوا هذه الدورة. 

نقيب المعلمين يسلم شهادات التخرج لمعلمي قنا خريجي الدورة ٨٤ "الأزمات والتفاوض"

وفي مستهل كلمته، قال الزناتي: "في الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى إنجازات النقابة على أنها العطاء المادي والزيادات المالية فقط التي تقدمها لدعم المعلم، نذهب بفكر آخر أيضا ونتطلع إلى معلم يتسلح بالفكرة والقدرة على المواجهة والمناقشة والإدارة ويقف على حقائق الأمور ويتبين مخططات تحاك للدولة ويفهم ويعي ما معنى الدولة والأمن القومي، لذلك وقعنا بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، استطعنا من خلاله تقديم ١٠٧ دورات تدريبية للمعلمين وأسرهم". 

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وأضاف نقيب المعلمين، أن الدورات التدريبية تتم عن طريق التدريب المباشر أو عبر تقنيات التواصل بشبكة الفيديو كونفرانس في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية التي استعدت بأجهزتها التكنولوجية. 

وأشار الزناتي إلى أن هذا التدريب يأتي إيمانا من النقابة بأن تدريب الأفراد على سيناريوهات مختلفة يعزز من قدرتهم على الاستجابة بسرعة وفعالية في حالات الطوارئ والأزمات سواء كان الأمر يتعلق بكوارث طبيعية أو تهديدات إرهابية أو تحديات سياسية.

وطالب نقيب المعلمين، المعلمين المتدربين بضرورة نقل المحتوى والمعلومات التي تلقوها أثناء الدورة التدريبية لزملائهم المعلمين، والأخذ بيد طلابهم ليقفوا على أعتاب الفكرة وحقيقتها. 

وأشار إلى صرف إعانات صحية للمعلمين تصل إلى ٢٠ ألف جنيه تمنح لأصحاب ١٣ مرضا من الأمراض المستعصية بناء على تقرير طبي من مستشفى حكومي وعدد من المستندات يتم فحصها من قبل لجنة متخصصة، وأيضا صرف مبلغ ٤٠ ألف جنيه بخلاف الميزة التأمينية المقررة إلى ورثة المعلم الذي يتوفاه الله في حادث لا قدر الله، فضلا عن دعم رحلة العمرة للمعلمين، علاوة على التحديث المستمر لمصايف المعلمين بالإسكندرية ورأس البر بما يليق بالمعلمين وأسرهم. 

وحضر الحفل هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والنائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، والنائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، وشاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، ويس عبد الصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، وعزت حسن رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، ورمضان يحيى مدير عام نقابة المعلمين والمشرف على دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، وأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية للمعلمين بقنا. 

 

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