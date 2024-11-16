السبت 16 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الأدوية المسموح بحملها بحوزة المسافر على متن الطائرة

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار
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تصادر أجهزة الأمن الأدوية من الراكب خلال السفر أو الوصول بالمطارات في حال مخالفة القانون، ويسمح فقط بحمل الأدوية بكميات معينة مع ضرورة وجود ما يثبت أسباب حمل تلك الأدوية بروشتة علاج من الطبيب، وإلا يصبح الراكب مخالف ويتم تحريز المضبوطات.

الأدوية المسموح بحملها على متن رحلات مصر للطيران:

الأدوية وأطعمة الأطفال

يسمح بحمل الأدوية الضرورية وأطعمة الأطفال بكميات أكبر من حد العبوة 100 مل، على متن الطائرة خلال السفر، ويرجى الحرص على حمل المستندات التي تؤكد أهمية الأدوية أثناء الرحلة إن طُلبت منك.

 

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران 

قد يشترط الراكب اختبار ألبان الأطفال، أو الماء المعقم، أو الأطعمة السائلة للتأكد من كونها أصلية، وتوصي مصر للطيران بترتيب ذلك قبل إنهاء إجراءات السفر لتجنب أي تعطيل غير ضروري.

ينبغي أن تكون لكل دواء قد يحمله العميل في الأمتعة الخفيفة أو يحمله معه بطاقة مطبوعة بطريقة احترافية تبين ماهية الدواء أو اسم الشركة المصنعة أو يرفق به البطاقة الصيدلانية، حيث تم إحباط العديد من محاولات تهريب الأقراص المخدرة بحوزة ركاب قادمين من الخارج.

يمكن حمل أدوات/مستلزمات مرض السكري بما في ذلك الحقن، ولكن سيتم فحص تلك الأدوات للتأكد من عدم إخفاء أية أشياء ممنوعة.

- يُنصح العملاء بحمل خطاب من طبيبهم يؤكد حاجتهم إلى مواد طبية يحملونها، فبعض الدول تطلب تقديم خطاب كهذا

 

 

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