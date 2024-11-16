أفضل أقنعة طبيعية للعناية بالشعر المجعد، لترطيبه وتنعيمه

أقنعة طبيعية للعناية بالشعر المجعد، صاحبات الشعر المجعد يحتجن إلى التركيز على العناية المستمرة به؛ ليظل صحيًا، لامعًا، وخاليًا من التجاعيد المزعجة والجفاف.



وتعد الأقنعة الطبيعية واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على نعومة الشعر المجعد وترطيبه، نظرًا لما توفره من تغذية عميقة دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة.



وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر المجعد تتطلب بعض الجهد والصبر، ولكن مع استخدام الأقنعة الطبيعية، يمكنكِ الحصول على شعر صحي، ناعم، ولامع دون اللجوء إلى المنتجات الصناعية.



وصفات طبيعية للعناية بالشعر المجعد

أقنعة للشعر المجعد



وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية أفضل الأقنعة الطبيعية للعناية بالشعر المجعد مع شرح فوائدها وطريقة تحضيرها.

1. قناع الأفوكادو والعسل

الفوائد:

الأفوكادو غني بالفيتامينات (مثل فيتامين E) والأحماض الدهنية التي تغذي الشعر وترطبه بعمق. أما العسل فهو مرطب طبيعي يساعد على الاحتفاظ برطوبة الشعر ويمنحه لمعانًا.

طريقة التحضير:

اهرسي نصف حبة أفوكادو ناضجة.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل.

امزجي الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه كريميًا.

طريقة الاستخدام:

وزعي القناع على الشعر بالكامل، مع التركيز على الأطراف.

غطي الشعر بقبعة استحمام واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

2. قناع زيت جوز الهند والصبار

الفوائد:

زيت جوز الهند يختصر جميع مشاكل الشعر المجعد؛ فهو يساعد على تعزيز نعومته وتقليل التجعد. أما الصبار، فهو يرطب فروة الرأس ويحفز نمو الشعر الصحي.

طريقة التحضير:

استخرجي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطبيعي.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ.

امزجي المكونات جيدًا.

طريقة الاستخدام:

ضعي القناع على شعركِ من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالشامبو كالمعتاد.

3. قناع البيض وزيت الزيتون

الفوائد:

البيض غني بالبروتين الضروري لتقوية الشعر، بينما زيت الزيتون يرطب الشعر ويزيد من مرونته، مما يجعله أقل عرضة للتكسر.

طريقة التحضير:

اخفقي بيضة واحدة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون (للتخلص من رائحة البيض).

طريقة الاستخدام:

ضعي القناع على الشعر الجاف.

غطي الشعر بمنشفة دافئة أو قبعة استحمام.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

4. قناع الموز وزيت اللوز

الفوائد:

الموز مليء بالبوتاسيوم والفيتامينات التي تعزز نعومة الشعر وتحسن مرونته، بينما زيت اللوز يغذي الشعر بعمق ويحارب التقصف.

طريقة التحضير:

اهرسي موزة ناضجة واحدة.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز.

امزجي المكونات حتى تتجانس.

طريقة الاستخدام:

وزعي القناع بالتساوي على شعرك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

5. قناع الزبادي والعسل

الفوائد:

الزبادي يعمل كمرطب طبيعي لفروة الرأس ويعزز نمو الشعر، بينما العسل يوفر نعومة ولمعانًا فوريًا.

طريقة التحضير:

امزجي نصف كوب من الزبادي الطبيعي مع ملعقتين كبيرتين من العسل.

طريقة الاستخدام:

وزعي القناع على الشعر المبلل.

اتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.

6. قناع الحليب والعسل

الفوائد:

الحليب يحتوي على بروتينات تساعد على تقوية الشعر، والعسل يحافظ على ترطيبه ولمعانه.

طريقة التحضير:

اخلطي نصف كوب من الحليب مع ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الاستخدام:

اسكبي الخليط ببطء على شعرك مع التدليك بلطف.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الشعر بالشامبو.

نصائح هامة للعناية بالشعر المجعد



العناية بالشعر المجعد

غسل الشعر بالماء البارد: يساعد الماء البارد على غلق المسام ومنع الجفاف.

استخدام مشط واسع الأسنان: لتقليل التكسر أثناء التصفيف.

تجنب المنتجات الكيميائية القاسية: اختاري شامبو وبلسم خاليين من السلفات والبارابين.

قص الأطراف بانتظام: للتخلص من التقصف والحفاظ على مظهر صحي للشعر.

الترطيب الدوري: الشعر المجعد أكثر عرضة للجفاف، لذا استخدمي قناعًا طبيعيًا مرة أو مرتين في الأسبوع.