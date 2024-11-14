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شباب الشرقية تنظم فعاليات لتشجيع ذوي الهمم على ممارسة الرياضة

فعاليات المشروع القومى
فعاليات المشروع القومى لذوى القدرات

 تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، فعاليات المشروع القومى لذوى القدرات والهمم، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة، ومحاولة دمجهم فى المجتمع.

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تدريب أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات الخاصة 

 أكد ذلك الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وأضاف  يتم استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي لذوى القدرات والهمم فى رياضات  تنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال والكرة الطائرة بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، ومركز شباب فاقوس يومى الأحد والخميس من كل أسبوع،

 

60 شابا وفتاة يشاركون فى التدريب 

 ويتم ذلك بمشاركة 60 شابا وفتاه فى كلا المركزين، على أيدي مدربين متخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية من ذوى القدرات والهموم، ورعايتهم  فى مختلف الألعاب. 

 

توسيع قاعدة الممارسات الرياضية لذوى الهمم 

 وأشار عبد العظيم أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم، بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

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الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب 

 ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

 

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مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية الادارة العامة للرياضة فعاليات المشروع القومى ذوى القدرات الخاصة والهمم ممارسة الرياضة دمجهم فى المجتمع الدكتورمحمد عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب

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