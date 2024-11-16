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اقتصاد

تباين أسعار اللحوم الضأن في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ ارتفع سعر لحم ضأن صافي بنحو جنيهين، مقابل انخفاض سعر لحم الضاني بالعظام نحو 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو جنيهين مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 438.2 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

 

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